У Британії евакуювали офіс лідера ліберальних демократів через посилку з порошком

Офіс лідера партії Ліберальних демократів Британії Джо Свінсон евакуювали після того, як їй надіслали посилку з “підозрілим порошком”.

Про це повідомляє Independent з посиланням на столичну поліцію.

“Поліція приїхала в Портуклліс-хаус у Вестмінстері сьогодні о 9:51 ранку після повідомлень про те, що туди була доставлена підозріла посилка”, - йдеться у заяві поліції.

Спеціалісти зайнялися оглядом вмісту підозрілого об’єкту.

Інформації про постраждалих немає.

Деталі інциденту з’ясовуються.