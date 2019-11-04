У Британії евакуювали офіс лідера ліберальних демократів через посилку з порошком
Укрінформ
Офіс лідера партії Ліберальних демократів Британії Джо Свінсон евакуювали після того, як їй надіслали посилку з “підозрілим порошком”.
Про це повідомляє Independent з посиланням на столичну поліцію.
“Поліція приїхала в Портуклліс-хаус у Вестмінстері сьогодні о 9:51 ранку після повідомлень про те, що туди була доставлена підозріла посилка”, - йдеться у заяві поліції.
Спеціалісти зайнялися оглядом вмісту підозрілого об’єкту.
Інформації про постраждалих немає.
Деталі інциденту з’ясовуються.