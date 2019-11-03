У Франції перекинувся автобус, десятки постраждалих

У неділю у Франції перекинувся пасажирський автобус фірми Flixbu, що здійснював рейс Париж-Лондон, внаслідок чого постраждали 33 особи, включаючи водія.

Про це повідомляє Courrier Picard

«У Франції цієї неділі в аварію потрапив пасажирський автобус компанії Flixbus, який виконував рейс із Парижа до Лондона. Постраждали всі 32 пасажири та водій», - йдеться в повідомленні.

У Франції перекинувся автобус / Фото: courrier-picard.fr

Інцидент стався близько 11.50 поблизу муніципалітету Естре-Деньєкур у департаменті Сомма. Автобус злетів з дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся.

Були мобілізовані значні сили для надання надзвичайної допомоги. Пасажири, які мають французьке, іспанське та ірландське громадянство, були евакуйовані.

В останньому звіті надзвичайних служб, опублікованому о 14.00 за місцевим часом, повідомляється про 29 легко поранених, яких спрямували в лікарні Перонна і Мондідьє, і про чотирьох поранених, доставлених в університетську лікарню Ам'єна у важкому стані .

Трасу, на якій сталася аварія, тимчасово перекрили.