На контрольованій Туреччиною території Сирії вибухнуло авто: 13 загиблих, є поранені

Внаслідок вибуху бомби, закладеної в авто на півночі Сирії, на території, яку контролює Туреччина, загинуло щонайменше 13 людей.

Про це інформує BBC.

"Щонайменше 13 людей загинули внаслідок вибуху бомби у автомобілі в сирійському прикордонному місті Таль Абяд", - повідомила турецька адміністрація. Міністерство оборони Туреччини заявило, що принаймні 20 інших людей були поранені внаслідок вибуху.

Турецькі війська та підтримувані Туреччиною бойовики минулого місяця взяли під контроль Тал Абяд та інші прикордонні міста від курдських сил, після того як американські війська, що підтримували курдів - вийшли.

За даними моніторингової групи Human Rights Watch, що базується у Великій Британії, серед загиблих унаслідок вибуху були протурецькі бійці та цивільне населення.

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Human Rights Watch заявила, що в результаті вибуху постраждали понад 30 людей. Міністерство оборони Туреччини звинуватило сирійські курдські загони (YPG) у вчиненні атаки. Як повідомляв Укрінформ, після виведення американського контингенту з півночі Сирії, де розташовані сили сирійських курдів – союзників США у боротьбі проти ІДІЛ – Туреччина 9 жовтня, почала масштабну наступальну операцію проти курдів у регіоні. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федерика Могерині закликала Туреччину зупинити військову операцію у Сирії, бо це може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації у цій країні.