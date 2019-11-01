Військові США поновили патрулювання на півночі Сирії
Про це повідомляє агенція Anadolu.
"Після паузи, зробленої через антитерористичну операцію Туреччини на півночі Сирії, американські військові у п'ятницю поновили патрулювання навколо нафтових родовищ на північному сході Сирії", - йдеться у повідомленні.
Американці патрулюють 40-кілометровий периметр між містом Аль-Кахтанія та районом Рімелан міста Аль-Хасака, за шість кілометрів від турецько-сирійського кордону.
Як зазначається, на американській авіабазі у Рімелані, перебуває понад 100 військовослужбовців.
Як відомо, після виведення американського контингенту з півночі Сирії, де розташовані сили сирійських курдів – союзників США у боротьбі проти ІДІЛ – Туреччина, 9 жовтня, почала масштабну наступальну операцію проти курдів у регіоні.
Фото: АА