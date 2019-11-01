Військові США поновили патрулювання на півночі Сирії

Військові США поновили патрулювання на півночі Сирії

Укрінформ
Військові Сполучених Штатів Америки поновили патрулювання нафтових родовищ на північному сході Сирії.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"Після паузи, зробленої через антитерористичну операцію Туреччини на півночі Сирії, американські військові у п'ятницю поновили патрулювання навколо нафтових родовищ на північному сході Сирії", - йдеться у повідомленні.

Американці патрулюють 40-кілометровий периметр між містом Аль-Кахтанія та районом Рімелан міста Аль-Хасака, за шість кілометрів від турецько-сирійського кордону.

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Як зазначається, на американській авіабазі у Рімелані, перебуває понад 100 військовослужбовців.

Як відомо, після виведення американського контингенту з півночі Сирії, де розташовані сили сирійських курдів – союзників США у боротьбі проти ІДІЛ – Туреччина, 9 жовтня, почала масштабну наступальну операцію проти курдів у регіоні.

Фото: АА

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