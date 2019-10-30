Глава Boeing у Сенаті США визнав дефекти літаків, які потрапили в аварії

Виконавчий директор авіабудівної компанії Boeing Денніс Мюленбург виступив зі свідченнями в раді Сенату США, розповівши про заходи, вжиті компанією після нещасних випадків із літаком 737 Мах 8.

Мюленбург зіткнувся з потоком запитань, пов'язаних із тим, що було відомо компанії про причетність програмного забезпечення лайнерів до катастроф, повідомляє в середу NHK.

«Глава Boeing у черговий раз підкреслив пріоритет безпеки для компанії, а також прагнення до відновлення суспільної довіри. Мюленбург запевнив, що Boeing не допустить повторення подібних нещасних випадків», - йдеться в повідомленні.

Він визнав, що дефекти в роботі системи попередження звалювання літаків були пов'язані з катастрофами.

Депутати поставили Мюленбургу запитання з приводу повідомлень старшого інженера Boeing у 2016 році про нестабільну роботу системи на симуляторі.

Раніше в цьому році Boeing передав ці повідомлення Міністерству юстиції США. Однак аж до поточного місяця компанія не повідомляла про них Федеральному управлінню цивільної авіації США або Конгресу.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня минулого року Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився під Джакартою, загинули 189 осіб, які перебували на борту. Причиною катастрофи літака, який впав у Яванське море невдовзі після вильоту з Джакарти, став збій системи управління польотом.

10 березня 2019 року розбився Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів із Ефіопії до Кенії. Жертвами катастрофи стали всі пасажири і члени екіпажу (157 осіб). Після цього польоти літаків моделі Boeing 737 MAX тимчасово призупинили по всьому світу.

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Пізніше компанія Boeing повідомила про усунення несправності програмного забезпечення тренажерів-симуляторів польоту, на яких проходять навчання пілоти. ПО відтворювало деякі умови польоту не так, як це відбувається в реальності, що, як вважають експерти, і призвело до катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії.

Компанія Boeing також заявила, що виявила дефекти деталей передкрилків у 312 літаків моделей Boeing 737 NG і Boeing 737 MAX. Зокрема, Boeing повідомив, що передкрилки деяких 737 NG і 737 MAX могли бути виготовлені неправильно й не відповідати всім чинним стандартам міцності та надійності. У США йдеться про 32 літаки моделі NG і 33 моделі MAX, у всьому світі - 133 NG і 179 MAX.

Повідомлялося також, що Boeing виділить 50 млн дол. із фонду допомоги на виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофах, що сталися з літаками моделі 737 MАХ в Індонезії та Ефіопії.

Фото: Boeing