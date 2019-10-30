Ізраїль закрив для відвідувачів посольства по всьому світу

Ізраїль оголосив про закриття всіх своїх посольств і представництв по всьому світу.

Про це повідомило ізраїльське консульство в Торонто у Twitter.

"Наше консульство і всі ізраїльські дипломатичні місії по всьому світу будуть зачинені в середу, 30 жовтня 2019 року, через трудовий спір із Міністерством фінансів Ізраїлю", - повідомили в дипмісії.

Як повідомляє 9tv, починаючи з 1 ночі за єрусалимським часом і до отримання нових оголошень усі дипломатичні місії Ізраїлю буде зачинено для відвідувачів.

Причиною страйку, оголошеного робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю, стало рішення Міністерства фінансів Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

Зазначається, що поки невідомо, коли страйк припиниться та ізраїльські представництва знову відчинять свої двері.

Посольство Ізраїлю в Україні також повідомило про закриття дипломатичної місії у зв'язку з рішенням Міністерства фінансів країни.

"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані генеральним директором Міністерства фінансів 21 липня 2019 року, і застосувати односторонню процедуру, що змінює протокол, який був протягом кількох десятиліть, ми змушені закрити дипломатичну місію. Консульські послуги не будуть надаватися, і ніхто не матиме права в'їхати в посольство/консульство", - йдеться в повідомленні у Facebook.

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У дипломатичному відомстві додали, що змушені вжити таких заходів, тому що "життєвим інтересам держави Ізраїль завдано збитків".

"Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися посилити силу і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезазначених заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдано збитків. Ми сподіваємося, що цю кризу буде вирішено якомога скоріше", - підкреслюється в повідомленні.