Україна відкриває дипустанову в Єрусалимі

Україна відкриє в Єрусалимі Офіс з просування інновацій та інвестицій, що матиме статус дипломатичної установи.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів", - написав Пристайко.

Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з 🇺🇦 Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 жовтня 2019 р.

Відкриття офісу інновацій в Єрусалимі привітав міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац

"Я вітаю уряд України з відкриттям в Єрусалимі дипломатичного продовження в рамках Посольства України в Ізраїлі. Це важлива новина для зміцнення позиції Єрусалима у світі", - наголосив Кац.

Він нагадав, що Офіс буде відкрито відповідно до домовленостей Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо просування високих інновацій і інвестицій, досягнутих під час візиту Нетаньягу до Києва влітку 2019 року.

"Я вирішив, що керівництво міністерства закордонних справ негайно вживе необхідних заходів для виконання рішення", - підсумував Кац.