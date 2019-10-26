Україна відкриває дипустанову в Єрусалимі
Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
"Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів", - написав Пристайко.
Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з 🇺🇦 Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 жовтня 2019 р.
Відкриття офісу інновацій в Єрусалимі привітав міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац
"Я вітаю уряд України з відкриттям в Єрусалимі дипломатичного продовження в рамках Посольства України в Ізраїлі. Це важлива новина для зміцнення позиції Єрусалима у світі", - наголосив Кац.
Він нагадав, що Офіс буде відкрито відповідно до домовленостей Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо просування високих інновацій і інвестицій, досягнутих під час візиту Нетаньягу до Києва влітку 2019 року.
"Я вирішив, що керівництво міністерства закордонних справ негайно вживе необхідних заходів для виконання рішення", - підсумував Кац.