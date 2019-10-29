У Конгресі США пропонують нові санкції проти Nord stream 2

Конгресмен від Республіканської партії в США Енді Барр подав на розгляд законопроєкт щодо зміцнення енергетичної безпеки країн Європи, що передбачає запровадження нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північний потік-2".

Про це повідомляється на сайті конгресмена.

"Конгресмен Енді Барр подав законопроєкт "Про захист енергетичної безпеки Європи" в редакції 2019 року, що передбачає запровадження санкцій щодо суб'єктів, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" - проєкту, який реалізується РФ з метою розширення її впливу на країни Європи", - йдеться у повідомленні.

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають будь-який стосунок до суден, що працюють над закладанням труб під час будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У документі також передбачаться, що президент США буде наділений повноваженнями запроваджувати санкції проти організацій, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв. Законопроєкт покладає на Білий дім завдання розробити стратегію вдосконалення енергетичної безпеки як окремих союзників США у Європі, так і регіону загалом.

"Енергетична безпека наших європейських партнерів є довготерміновим стратегічним пріоритетом для США. Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу та сприятиме тому, щоб РФ припинила підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі.

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Газопровід "Північний потік-2" - це не комерційний проєкт, а політичний інструмент, що має на меті збільшити залежність європейських країн від енергоресурсів РФ", - зазначив сенатор.

Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини - на рівні з уже наявним "Північним потоком". Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії - вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Водночас у Німеччині заявляють, що проєкт є економічним, а не політичним.