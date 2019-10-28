"I'll be back": хакери розмістили на сайті президента Грузії фото Саакашвілі

МВС Грузії почало розслідування після злому сайту президента країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомили в самому відомстві, інформує портал Грузія Online.

"Слідчі заходи ведуться в інтенсивному режимі. Порушено кримінальну справу за статтями 284 (самовільне проникнення у комп'ютерну систему) і 286 (посягання на комп'ютерні дані або комп'ютерну систему) КК Грузії", - повідомили в МВС Грузії.

Зазначається, що крім сайту президента кібератаки зазнали сайти десятків установ, серед них - інформаційні агентства, органи місцевого самоврядування, суди.

Раніше стало відомо, що у понеділок вранці хакери розмістили на сайті президента Грузії Саломе Зурабішвілі фотографію експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі з написом "I`ll be back" ("Я повернуся").