В Україні затримали хакера, який

В Україні затримали хакера, який "чистив" рахунки американських фінустанов

Укрінформ
Кіберполіція затримала хакера, який переховувався в Україні від правоохоронних органів США, де його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"32-річного іноземця підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав", - йдеться у дописі.

Читайте також: Хакер зламав більше 2000 комп’ютерів українців

Як зазначається, розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США.

Вирішується питання щодо видачі затриманого США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-