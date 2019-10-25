В Україні затримали хакера, який "чистив" рахунки американських фінустанов

Кіберполіція затримала хакера, який переховувався в Україні від правоохоронних органів США, де його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"32-річного іноземця підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав", - йдеться у дописі.

Як зазначається, розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США.

Вирішується питання щодо видачі затриманого США.