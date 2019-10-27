Уряд Бельгії вперше очолить жінка
Укрінформ
Новою главою уряду Бельгії стане Софі Вілмес, яка змінить на посаді теперішнього прем'єра Шарля Мішеля, обраного головою Європейської ради.
Про це повідомляє Politico.
"Софі Вілмес призначили головою уряду Бельгії у суботу", - йдеться у повідомленні.
Шарль Мішель заявив у п’ятницю, що хоче завершити роботу в бельгійському уряді на початку листопада, щоб підготуватися до своєї нової посади як голови Європейської ради, яка розпочнеться 1 грудня.
Члени уряду Бельгії вирішили у суботу, що Вільмес повинна обійняти посаду прем'єр-міністра. Вона стане першою жінкою, яка обійматиме цю посаду в історії країни.
Фото: www.biscani.net