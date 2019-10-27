Туреччина може почати нову операцією в Сирії — Ердоган

Туреччина може почати нову операцією в районів північного сходу Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Anadolu.

Зазначається, що якщо після закінчення 150 годин курдські формування не будуть виведені з районів північного сходу Сирії, то Туреччина сама очистить їх.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.

Фото: АА.