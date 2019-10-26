Президент Зімбабве вимагає від Заходу скасувати санкції

Захід має скасувати санкції, накладені на Зімбабве два десятиліття тому, аби покращити економічну ситуацію в країні.

Про це заявив президент Зімбабве Емерсон Мнангагва, виступаючи на стадіоні у столиці країни Хараре, повідомляє Xinhua.

“Сьогодні ми разом заявляємо: досить! Незаконні санкції перешкоджають розвитку, достатку та успішності народу Зімбабве. Санкції мають зникнути, скасуйте їх негайно!”, - сказав Мнангагва.

Він наголосив, що невиправдані, репресивні й незаконні санкції продовжують спричиняти страждання простому народу.

“Подібно до раку, санкції не відрізняють ні кольору, ні походження, ні віку, ні статі й впливають як на багатих, так і на уразливих, молодих і старих”, - підкреслив президент.

За його словами, міжнародні санкції безпосередньо посприяли “циклу бідності” у Зімбабве. “Основним стало непевне постачання базової продукції та погіршення якості життя більшості населення”, - зауважив Мнангагва.

При цьому він заявив, що не має наміру повертати конфісковані землі їх білим власникам, що було причиною накладення санкцій.

ЄС та США наклали санкції на Зімбабве два десятиліття тому після рішення тогочасного керівництва держави розпочати земельну реформу, унаслідок якої землі, що належали білошкірій меншині, були перерозподілені на користь чорношкірих зімбабвійців.