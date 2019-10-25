Пенс розкритикував NBA і Nike за "неамериканську" поведінку на китайському ринку

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс розкритикував Національну баскетбольну асоціацію (NBA) і виробника спортивного одягу та взуття Nike за "неамериканську" поведінку в питаннях роботи на китайському ринку.

Про це він заявив виступаючи в Міжнародному дослідницькому центрі імені Вудро Вільсона у Вашингтоні, повідомляє Telegraph.

"Деякі великі гравці і власники NBA, які звично користуються свободою критикувати цю країну (США - ред.), втрачають голос, коли мова заходить про свободу і права інших народів. Підтримуючи Компартію Китаю і придушення нею свободи слова, NBA стає дочірньою фірмою авторитарного режиму", - заявив Пенс.

Віце-прем'єр посилався на ситуацію з NBA і КНР, коли Деріл Морлі, генеральний менеджер баскетбольного клубу "Х'юстон Рокетс", опублікував твіт в підтримку протестуючих в Гонконзі, а у відповідь Китай скасував телевізійне висвітлення передсезонних ігор NBA, і кілька китайських компаній призупинили зв'язки з "Рокетс". В баскетбольній організації одразу спробували дистанціюватися від дій Морлі, назвавши його твіт "прикрим", і зіткнулися з критикою в США за нібито спробу таким чином задобрити китайський уряд.

Крім NBA, Пенс звинуватив у лицемірстві компанію Nike, яка позиціонує себе, як "захисника соціальної справедливості", однак, коли справа стосується ситуації в Гонконзі, в компанії воліють мовчати".

"Прогресивна корпоративна культура, яка навмисно ігнорує зловживання правами людини, не є прогресивною, а репрессивною", — заявив Пенс.

Як підкреслив віце-президент, американські компанії повинні "відстоювати американські цінності".

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Свою промову у Вашингтоні Пенс вимовив за день до початку нового раунду торгових переговорів між США і Китаєм, які, як відомо, стартують 25 жовтня. Обидві сторони працюють над завершенням проєкту угоди про закінчення торгівельної війни, яку президенти США і Китаю, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, могли б підписати під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Чилі.