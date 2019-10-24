Прем'єр Румунії оголосив склад нового уряду

Призначений прем'єр-міністр Румунії, лідер Націонал-ліберальної партії Людовік Орбан оприлюднив номінальний склад майбутнього уряду.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

До складу нового уряду увійдуть, крім прем'єра і одного віцепрем'єра, 16 міністрів.

Зокрема, на посаду міністра закордонних справ висунуто радника президента Румунії із зовнішньополітичних зв'язків Богдан Ауреску (в 2014-2015 роках він вже очолював зовнішньополітичне відомство країни).

Міністерство оборони очолив колишній начальник генерального штабу Національної армії Румунії, генерал Микола Чуке, а Міністерство економіки, енергетики та підприємництва - Вірджіл Попеску.

З ініціативи нового кандидата на пост прем'єра було скасовано міністерство румун зарубіжжя, яке займалося проблемами румунської діаспори за межами Румунії.

За попередніми даними, засідання парламенту, на якому повинен бути затверджений номінальний склад уряду і програма діяльності нового Кабінету міністрів, має пройти 4 листопада, за тиждень до чергових президентських виборів, призначених на 10 листопада цього року.

Для затвердження уряду необхідні голоси 234 депутатів парламенту.

Кількома тижнями раніше парламент Румунії висловив вотум недовіри колишньому уряду під керівництвом Віорики Денчіле.