В Іспанії проходить перепоховання диктатора Франко

В Іспанії у четвер проходить перепоховання колишнього диктатора Франсіско Франко.

Його останки переносять з меморіального комплексу "Долина Полеглих" у сімейну могилу на кладовищі в Ель-Пардо під Мадридом, повідомляє ВВС.

"Останки іспанського диктатора Франсіско Франко переносяться з мавзолею в могилу через 44 роки після його смерті", - йдеться у повідомленні.

З міркувань безпеки обмежили коло присутніх на церемонії. Серед них - міністр юстиції Іспанії Долорес Дельгадо, експерт з криміналістики, священик та 22 нащадки Франко. Церемонія проходить без участі ЗМІ, але понад 200 журналістів зібралися біля входів до кладовищ.

Труну з тілом диктатора під час ексгумації закриють ширмою, оскільки влада, попри прохання родини, відмовилася покрити її прапором Іспанії.

Загалом ексгумація та повторне поховання коштуватимуть приблизно 63 тисячі євро, пише іспанська преса.

Як повідомлялося, генерал Франко прийшов до влади 1939 року у результаті заколоту проти уряду "Народного фронту", у якому брали участь соціалісти, комуністи і ліві ліберали. Після трирічної громадянської війни він ліквідував Іспанську республіку та встановив правий авторитарний режим. Франко одноосібно виконував обов’язки глави держави, очільника уряду і верховного головнокомандувача, носив титул "каудильйо" (вождь) і керував країною до своєї смерті в 1975 році.

Навіть через 40 років після смерті Франко план нинішнього соціалістичного уряду перепоховати колишнього диктатора спричинив розкол у суспільстві та між партіями.

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес, який прийшов до влади в червні цього року, заявляв, що перепоховання Франко допоможе примирити іспанців у їхньому ставленні до минулого.

Верховний суд Іспанії наприкінці вересня виніс остаточний вердикт про підтримку урядового плану перенесення останків Франко з місця його нинішнього поховання в "Долині Полеглих" поблизу Мадрида на кладовище Мінгоррубіо в мадридському районі Пардо, де похована його дружина.

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