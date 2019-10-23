Бомбардувальники США здійснили тренувальний політ над Чорним морем

Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 провели тренувальний політ над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляється на сайті Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM).

“Політ, який тривав приблизно 12 годин, включав навчання з Румунією, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем”, - йдеться у пресрелізі.

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Як зазначається, літак B-52 з другого бомбардувального крила, що виконував рейси з бази ВПС США у Ферфорді (Велика Британія), нещодавно повернувся з польоту в Чорноморському регіоні, який був зосереджений на інтеграції і взаємодії з європейськими союзниками і партнерами.

Раніше повідомлялося, що НАТО і Україна проводять навчання в Чорному морі. У навчаннях Storm Fall-2019 беруть участь дев'ять військових кораблів країн НАТО і близько тисячі моряків.