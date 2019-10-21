Путін “працевлаштував” Вишинського

Президент РФ Володимир Путін зробив значні зміни в раді з прав людини при президентові Росії, в тому числі включив до її складу керівника «РІА Новини Україна» Кирила Вишинського, якого раніше звинувачували в Україні в державній зраді.

Про це повідомляється на сайті РПЛ.

«Згідно з Указом Президента, до складу Ради включено радника президента Валерія Фадєєва, виконавчого директора Міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" Кирила Вишинського ... Виключено зі складу ради - професора, доктора юридичних наук Михайла Федотова, главу Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чикова», - йдеться в повідомленні.

РПЛ - консультативний орган при президентові Росії «зі сприяння главі держави в реалізації його конституційних повноважень у галузі забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інформування президента про стан справ у цій галузі, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, підготовки пропозицій главі держави з питань , що входять у компетенцію ради».

Як повідомляв Укрінформ, Кирило Вишинський звинувачувався у створенні в Україні проросійської інформмережі та державній зраді. Його обміняли під час обміну «35 на 35» 7 вересня.