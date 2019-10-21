В Японії екстрено сів Boeing з іноземним лідером

Літак авіакомпанії Air France з іноземними гостями, які летіли на церемонію інтронізації імператора Нарухіто, здійснив екстрену посадку в Міжнародному аеропорту Токіо.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на Міністерство транспорту Японії.

"Літак Air France здійснив у понеділок екстрену посадку в Міжнародному аеропорту Токіо. За словами джерел в уряді (Японії — ред.), серед пасажирів була щонайменше одна іноземна високопоставлена особа, яка прямувала на церемонію інтронізації імператора Нарухіто", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Kyodo, на борту Boeing 777 було 323 пасажирів, які прямували з Парижа в Токіо.

За даними міністерства, в літаку було зафіксовано падіння тиску в шинах шасі.

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У відомстві додали, що літак сів без проблем, і ніхто з пасажирів не постраждав.

Зазначається, що деякі іноземні лідери вирішили прибути на церемонію інтронізації імператора Нарухіто на комерційному літаку замість приватного. Однак ім'я високопосадовця на борту вищезазначеного літака досі не відоме.