На Японію насуваються одразу два нових тайфуни

До берегів Японії наближаються два нових тайфуни — Неогурі та Буалой.

Про це повідомляє svpressa з посиланням на головне метеоуправління країни.

Двадцятий за сезон тайфун Неогурі має підійти до узбережжя південно-західіше від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів в секунду.

Ще один тайфун Буалой також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів в секунду.

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Як повідомлялося, тайфун "Хагібіс", що пронісся над Японією минулого тижня, став найпотужнішим в країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів. Пориви вітру в його епіцентрі перевищували 200 кілометрів на годину.