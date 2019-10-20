У Гонконгу поновилися протести - на вулиці вийшли тисячі людей

У Гонконзі в неділю відбулися чергові акції протесту незадоволених діями місцевої влади.

Про це повідомляє EFE.

"Тисячі мешканців Гонконгу знову вийшли на вулиці у неділю, щоб взяти участь у марші проти дій місцевої влади, під час якого найрадикальніші протестувальники знову вирішили перекрити дороги, палити сміття та кидати "коктейлі Молотова" у працівників поліції", - йдеться у повідомленні.

Марш, який мирно розпочався у центральному мікрорайоні Цим Ша Цуї, мав на меті висловити протест проти нещодавнього рішення влади заборонити носіння масок під час акцій, а також закликати до реформи поліцейського корпусу міста, який звинувачують у жорстокості стосовно протестувальників.

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Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту в Гонконзі тривають із червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяв видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Фото: EFE/EPA