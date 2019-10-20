У Берліні горів потяг з футбольними фанатами, є постраждалі

У Берліні сталася загоряння вагону потяга міської електрички, в якому їхали футбольні фанати.

Про це повідомляє Web.de.

"У Берліні в суботу ввечері загорівся спеціальний потяг із сотнями футбольних фанатів ФК "Фрайбург". Троє людей постраждали від отруєння димом та доставлені до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Це був спеціально орендований поїзд для майже 700 футбольних фанатів, які поверталися після гри Бундесліги з "Union Berlin" у Фрайбург.

Людей вивели з усіх вагонів цього поїзда, а також ще з двох пасажирських потягів, які у цей момент в’їхали на станцію Bellevue, де стався інцидент. Місцевий та міжміський рух на маршруті було призупинено.

На даний час, як повідомляє кореспондент Укрінформу, рух відновлено.

Фото: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa