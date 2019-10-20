Страйк у "дочок" Lufthansa продовжили до опівночі

У цілій низці аеропортів ФРН попереджувальний страйк бортпровідників з профспілки Ufo продовжили до опівночі.

Про це заявив заступник голови Ufo Даніель Флор рано вранці в неділю, 20 жовтня, повідомляє DW.

Спочатку страйк планувалося завершити з 5 до 11 годин ранку 20 жовтня.

Страйком охоплені чотири дочірні компанії авіаконцерну Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline і SubExpress. Порушені сотні рейсів в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берліна і Гамбурга.

Попереджувальні страйки на "дочках" Lufthansa були оголошені лише в другій половині дня 18 жовтня. У свою чергу Lufthansa висловила готовність підвищити бортпровідникам зарплату на 2, замість 1,8 відсотка, як того вимагала профспілка, проте відразу після цього Ufo висунув нові тарифні вимоги, які Lufthansa негайно відхилила.

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Як зазначається, Ufo і Lufthansa вже давно перебувають у стані глибокого конфлікту. Після великих суперечок в керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки в якості законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних спорів.

Давнього голову Ufo Миколу Баубліса було навіть звільнено з Lufthansa. У контексті цього конфлікту Lufthansa вважає організовані Ufo страйки незаконними й погрожує їх учасникам наслідками відповідно до трудового законодавства.