США запровадили нові санкції проти Куби

Зокрема, Вашингтон відкликає чинні ліцензії на оренду Кубою літаків, а нові заявки будуть відхилені. Окрім того, посилені правила експорту телекомунікаційного устаткування.

Також США заборонять пожертвування для Куби, якщо вони будуть спрямовані організаціям, пов'язаним з кубинським урядом або правлячою Комуністичною партією.

"Такі дії надсилають кубинському режиму ще одне зрозуміле послання: вони повинні негайно припинити свою деструктивну поведінку вдома та за кордоном", - наголосив міністр торгівлі США Вільбур Росс.

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув закиди США та назвав рішення Вашингтона "нелюдським, жорстоким, несправедливим та геноцидним". "Ми не здамося і дамо суверенну відповідь", - написав він у Twitter.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.