Під Красноярськом прорвало дамбу: щонайменше 10 людей загинули

У результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"За уточненими даними 10 загиблих. Чотирьох доставили в установи та ще 15 оглянули на місці. Ще невідома доля 15", - повідомили в пресслужбі МНС РФ.

Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб, повідомили в адміністрації Щетинкинської сільради Курагинського району.

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На місце події вилетів вертоліт МНС, також вирушили рятувальники — група з 200 осіб.

Раніше в ніч на суботу стався порив дамби артілі в селищі Щетиніно: затопило два робочих гуртожитки тимчасового типу.