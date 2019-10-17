Літак з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон не зміг приземлитися в Ісламабаді

Літак з принцом Вільямом і герцогинею Кейт на борту двічі заходив на посадку в різні аеропорти Ісламабаду і був змушений повернутися в Лахор через погодні умови.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Літак, що перевозив принца Вільяма і Кейт, двічі змушений був перервати посадку після того, як потрапив в жахливі шторми», - йдеться в повідомленні

За словами принца Вільяма, з ним і його дружиною все в порядку, і пожартував, що він знаходиться за штурвалом літака.

Пілот літака Voyager британських ВПС двічі намагався приземлитися в різних аеропортах Ісламабаду через погані льотні умов. В результаті літак з міркувань безпеки був змушений повернутися в Лахор, звідки і вилетів.

Як повідомлялося, принц Великої Британії Вільям і Кейт Міддлтон 14 жовтня прибули з офіційною поїздкою до Пакистану, де вони пробудуть до 18 жовтня.

Фото: PA