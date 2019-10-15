Отруєння Скрипалів: Чепігу знайшли на фото з весілля доньки генерала ГРУ

Росіянин Анатолій Чепіга, якого британська влада підозрює в отруєнні родини Скрипалів, відвідував весілля доньки генерал-майора Головного розвідувального управління РФ Андрія Авер'янова.

Про це повідомляє ВВС з посиланням назахідні видання.

Зазначається, що генерал Авер'янов очолює військову частину №29155, яка входить до складу ГРУ.

Газета The New York Times стверджувала, що саме цей підрозділ стоїть за російськими акціями, спрямованими на дестабілізацію в Європі.

Фотографії з весілля оприлюднили "Радіо Свобода" та Bellingcat. "Радіо Свобода" стверджує, що Чепіга був присутній на весіллі дочки генерала з дружиною і двома дітьми.

За даними британської влади, росіяни "Руслан Боширов" і "Олександр Петров" відповідальні за спробу отруєння у британському місті Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в Росії за держзраду, і його доньки.

Фото: BELLINGCAT.