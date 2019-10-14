Кількість жертв тайфуну "Хагібіс" у Японії зросла до 42

Щонайменше 42 особи в Японії стали жертвами тайфуну "Хагібіс", який обрушився у вихідні на центральні й східні регіони країни.

Про це повідомляє NHK.

У свої будинки досі не можуть повернутися 30 тисяч осіб, заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на нараді кризового штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Прем'єр розпорядився створити спеціальні групи життєзабезпечення в постраждалих районах, які допомагали б відновити водопостачання та подачу електрики, а також стежили за умовами життя в евакуаційних центрах.

В районах, через які пройшов тайфун, продовжують відновлювати інфраструктуру. До робіт залучені рятувальники та підрозділи сил самооборони. У Токіо і сусідніх префектурах в результаті обривів ліній електропередачі без світла залишаються близько 53 тис. будинків. Більш ніж у 130 тис. квартир і будинків по всій країні відсутнє водопостачання.

Залізничний транспорт, у тому числі швидкісні експреси, як очікується, увійде у графік у протягом дня. Столичні аеропорти Наріта і Ханеда в понеділок приймають і відправляють рейси у звичайному режимі.

Тайфун "Хагібіс" ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більш як 1200 осіб.