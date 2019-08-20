Влада Архангельської області РФ закуповує 1200 протигазів для захисту від радіації

Уряд Архангельської області 13 серпня оголосив аукціон з закупівлі 1200 цивільних протигазів на 4,6 мільйона рублів.

Першими на це звернули увагу "Открытые медиа", знайшовши на порталі держзакупівель відповідне замовлення.

У документах до аукціону йдеться, що протигази, вартістю близько 3800 рублів кожен, мають захищати від викиду радіоактивних, біологічних і хімічних небезпечних речовин в умовах надзвичайних ситуацій.

В обласному Центрі забезпечення заходів цивільного захисту, вказаному замовником закупівлі, це назвали "звичайним поповненням резервів". Губернатор Архангельської області Ігор Орлов прокоментував це телеграм-каналу "Подъем" словами "Кінчайте маячню поширювати".

Нагадаємо, вибух на морській платформі в акваторії Білого моря неподалік від Сєверодвінська стався 8 серпня. НП сталася під час випробувань двигуна для новітньої ракети, в результаті загинули семеро людей - 5 фахівців "Росатому" і 2 військовослужбовців, ще кілька постраждали.

У день інциденту Росгідромет зафіксував короткочасне перевищення радіації у районі Сєверодвінська, однак пояснив його проходженням хмари радіоактивних інертних газів. Незначне перевищення радіаційного фону також зафіксували на прикордонній з Росією норвезькій станції. При цьому президент Володимир Путін напередодні, перебуваючи з візитом у Франції, заявив, що загрози підвищення радіації у регіоні немає.

Президент США Дональд Трамп у Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.

Фото: news.21.by