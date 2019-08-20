Brexit: Туск відкинув пропозицію Джонсона щодо кордону в Ірландії

Голова уряду Британії Борис Джонсон запропонував ЄС змінити положення угоди про вихід його країни зі спільноти, і голова Європейської ради Дональд Туск відхилив пропозицію.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дональд Туск відхилив прохання Бориса Джонсона прибрати з угоди щодо Brexit механізм так званого "бекстоп" для кордону з Ірландією, з тонко завуальованим натяком на те, що британський уряд відмовляється визнавати відсутність реалістичних альтернатив цьому механізму", - йдеться у повідомленні.

Президент Європейської ради Дональд Туск опублікував першу офіційну відповідь ЄС після того, як Джонсон опублікував свій лист у понеділок ввечері, в якому закликав скасувати "бекстоп" для кордону з Ірландією.

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Як повідомлялося, під час візитів до Берліна у середу й Парижа у четвер Джонсон заявить лідерам Німеччини й Франції, що "необхідна нова угода для заміни попередньої проваленої угоди Брюсселя", та, якщо її не буде, то Лондон готовий залишити 31 жовтня ЄС без угоди.

Джонсон став британським прем’єром та лідером Консервативної партії цього літа після відставки Терези Мей. Він пообіцяв вивести країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть без угоди з Брюсселем. Але згодом він пообіцяв укласти з Євроспільнотою нову, кращу угоду про вихід – на основі вільної торгівлі та двостороннього партнерства.

Фото: EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI