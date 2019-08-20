Джонсон пропонує Євросоюзу змінити угоду щодо Brexit

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон запропонував Євросоюзу змінити положення угоди про вихід його країни з блоку.

Про це йдеться у листі Джонсона до голови Європейської ради Дональда Туска, доступному на сайті британського уряду.

«Дата виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу, 31 жовтня, швидко наближається. Я дуже надіюся, що ми вийдемо з ЄС із угодою. Я Вам особисто гарантую, що мій уряд енергійно та наполегливо працюватиме, щоби досягти цієї угоди. Це наш пріоритет. Враховуючи це, я би хотів викласти нашу позицію з деяких ключових аспектів угоди, зокрема щодо механізму так званого «бекстоп» для кордону з Ірландією, який є в попередньому варіанті угоди. Дозвольте мені виокремити 3 головні міркування», - пише у листі Джонсон.

Перш за все, британський прем’єр пропонує скасувати «бекстоп» — механізм, покликаний запобігти поверненню фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією після Brexit. Джонсон стверджує, що саме через проблеми з цим механізмом, який він назвав «антидемократичним» Палата громад тричі не змогла затвердити умови виходу країни з ЄС. Він вважає, що чинний варіант «бекстопу» поставить країну перед вибором — залишитися в Митному союзі ЄС чи «побачити, як Північна Ірландія буде відокремлена від економіки країни в багатьох сферах». Прем’єр додав, що якщо в ЄС розглянуть альтернативи «бекстопу», то їм вдасться знайти варіант, який не суперечить угоді. Він наголосив на необхідності відсутності жорстких кордонів між Євросоюзом і Великою Британією.

Як повідомлялося, під час візитів до Берліна у середу й Парижа у четвер Джонсон заявить лідерам Німеччини й Франції, що “необхідна нова угода для заміни попередньої проваленої угоди Брюсселя”, і якщо її не буде, то Лондон готовий залишити 31 жовтня Євросоюз без угоди.

Джонсон зайняв пост британського прем’єра та лідера Консервативної партії цього літа після відставки Терези Мей. Він пообіцяв вивести країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть без угоди з Брюсселем. Але згодом він пообіцяв укласти з Євросоюзом нову, кращу угоду про вихід – на основі вільної торгівлі та двостороннього партнерства.