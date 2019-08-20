На заході Туреччини третій день гасять лісову пожежу

У турецькій провінції Ізмір третій день триває операція з гасіння лісової пожежі, що охопила площу близько 500 гектарів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Триває операція із взяття під контроль лісової пожежі, що розпочалася в районі Карабаглар у провінції Ізмір 18 серпня та пізніше поширилася на райони Сеферіхісар та Мендерес. Ситуацію ускладнює суха та вітряна погода», - зазначають пожежники.

Лісова пожежа у турецькій провінції Ізмір / Фото: Меріх Ак

Пожежа вже охопила площу близько 500 га. Наразі не всі джерела займання ліквідовані. У двох місцях ще здіймаються стовпи диму.

Пожежники ведуть постійний моніторинг території з повітря.

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У мерії Ізміру повідомили, що до тих районів, де вогонь вдалося перемогти, почали повертатися до своїх домівок евакуйовані раніше місцеві мешканці.

Керівництво провінції вже оголосило про плани відновлення лісів на площі, що вигоріла, та пообіцяло, що жодного квадратного метра цієї території не буде віддано під будівництво чи будь-які інші потреби.