Масштабну лісову пожежу на Канарах зняли з космосу

“Ми закінчили обробку декількох версій даних, зібраних Sentinel-2 (космічна місія дистанційного зондування Землі — ред.), над вогнем у Вальєсеко на острові Гран-Канарія. Вони демонструють неймовірну складність ситуації, яка стоїть перед командами (пожежників — ред.) на місці: більше 10 фронтів (просування полум’я - ред.), сильна спека тощо. Всі наші думки з ними...” - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, внаслідок масштабних лісових пожеж у північній частині іспанського острова Гран-Канарія місцева влада змушена була евакуювати понад 9 тисяч людей.

На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 рятувальників, зокрема 200 військових.

Полум'я досі не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося у природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.

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У деяких районах полум'я було настільки сильним, що літаки, які скидають воду, не могли там працювати.

Фото: twitter.com/CopernicusEMS