Пожежа на Канарах стала найпотужнішою за останні шість років в Іспанії

Лісова пожежа, що в суботу спалахнула на іспанському острові Гран-Канарія, стала найпотужнішою за останні 6 років у країні.

Про це повідомляє ElPais.

“Пожежа (на Гран-Канарії — ред.), що спалахнула в суботу і яка випалила 10 тисяч гектарів землі, заподіяла Іспанії найбільше збитків за останні шість років”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами регіонального губернатора Ангела Віктора Торреса, нині пожежа починає стихати.

Всього для її гасіння було задіяно близько 200 пожежників. Ще 247 співробітників зі Служби громадської безпеки допомагали в районах, які постраждали від стихійного лиха.

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Як повідомлялося, внаслідок масштабних лісових пожеж у північній частині іспанського острова Гран-Канарія місцева влада змушена була евакуювати понад 9 тисяч людей.