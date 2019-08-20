Пожежа на Канарах стала найпотужнішою за останні шість років в Іспанії
Укрінформ
Лісова пожежа, що в суботу спалахнула на іспанському острові Гран-Канарія, стала найпотужнішою за останні 6 років у країні.
Про це повідомляє ElPais.
“Пожежа (на Гран-Канарії — ред.), що спалахнула в суботу і яка випалила 10 тисяч гектарів землі, заподіяла Іспанії найбільше збитків за останні шість років”, - йдеться у повідомленні.
Водночас, за словами регіонального губернатора Ангела Віктора Торреса, нині пожежа починає стихати.
Всього для її гасіння було задіяно близько 200 пожежників. Ще 247 співробітників зі Служби громадської безпеки допомагали в районах, які постраждали від стихійного лиха.
Як повідомлялося, внаслідок масштабних лісових пожеж у північній частині іспанського острова Гран-Канарія місцева влада змушена була евакуювати понад 9 тисяч людей.