На Канарах оголосили безпрецедентну екологічну катастрофу через лісові пожежі
Про це повідомляє BBC.
«Понад 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів. Влада вже заявила про безпрецедентну екологічну катастрофу», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, пожежі на острові почалися цієї суботу неподалік міста Техеда. Вогонь просувається по двох фронтах у гірській місцевості. Лише за ніч із суботи на неділю площа, охоплена полум’ям, збільшилася з 3,4 тисячі до 6 тисяч гектарів.
За словами чиновників, зусиллям у боротьбі з пожежами перешкоджають високі температури, сильний вітер і низька вологість.
На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 рятувальників, зокрема 200 військових.
Полум'я досі не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося у природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.
У деяких районах полум'я було настільки сильним, що літаки, які скидають воду, не могли там працювати.
Фото: twitter.com/EjercitoAire