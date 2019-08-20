Суд залишив під арештом експрезидента Киргизстану

Першотравневий райсуд у Бішкеку продовжив термін арешту колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 26 жовтня.

Про це повідомляє портал Kloop.

"Первомайський районний суд продовжив термін арешту колишнього президента Алмазбека Атамбаєва на два місяці - до 26 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд провів виїзне засідання в будівлі Держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв перебуває під вартою.

Тим часом, як повідомляє портал 24.kg, військова прокуратура Киргизстану проводить досудове провадження за фактом незаконного збагачення Атамбаєва.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

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Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, їх відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.

Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.