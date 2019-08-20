Суд залишив під арештом експрезидента Киргизстану
Про це повідомляє портал Kloop.
"Первомайський районний суд продовжив термін арешту колишнього президента Алмазбека Атамбаєва на два місяці - до 26 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суд провів виїзне засідання в будівлі Держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв перебуває під вартою.
Тим часом, як повідомляє портал 24.kg, військова прокуратура Киргизстану проводить досудове провадження за фактом незаконного збагачення Атамбаєва.
Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, їх відпустили.
Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.
Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.
Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.
Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.