Проти дружини експрезидента Киргизстану порушили кримінальну справу

Дружину колишнього президента Киргизтану Алмазбека Атамбаєва - Раїсу Атамбаєву звинувачують у тиску на суддів.

Про це пише 24kg.

"Я дійсно знаю Манаса Арабаева (ексчиновник у сфері судової реформи - ред.), оскільки він був в команді Алмазбека Атамбаєва. Я знала, що політика - брудна справа та намагалася не втручатися. Я навіть не знаю, де який суд знаходиться. Будучи першою леді, я працювала, щоб нікуди не втручатися. Сьогодні я дізналася, що кримінальну справу порушено й проти мене", - сказала Атамбаєва.

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Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Зараз колишній президент Киргизстану перебуває у слідчому ізоляторі ДКНБ Киргизстану.

За словами адвоката, Атамбаєв відмовляється від надання будь-яких свідчень та не підписує жодних повідомлень.