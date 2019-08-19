Від авіаудару сил Асада по турецькому конвою загинули троє цивільних

У результаті авіаулару сил режиму Башара Асада по конвою ЗС Туреччини загинули троє цивільних, ще 12 отримали поранення.

Конвой рухався в напрямку спостережного пункту на території Сирії. Міністерство національної оборони Туреччини повідомило деталі та засудило напад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час переїзду о 08:55 було здійснено повітряний наліт на наш конвой. У цивільному конвої загинуло троє цивільних та 12 поранено», - повідомили в міноборони.

У заяві вказано, що конвой ЗС Туреччини рухався в напрямку спостереженого пункту №9, що в сирійському Ідлібі з метою збереження постачання та аби запобігти втратам цивільного населення.

“Для координації дій Російську Федерацію було заздалегідь поінформовано (про рух конвою – ред.) і розпочато перекидання в область”, - вказано у заяві.

У Туреччині також заявили, що очікують від Москви вжиття заходів для запобігання повторення подібних випадків.

“Операції, які проводилися режимом з порушенням діючих домовленостей та домовленостей з Російською Федерацією в регіоні Ідліб, завдають великої шкоди цивільним, невинним людям і поступово перетворюються на людську драму, продовжуються, незважаючи на всі попередження, зроблені владі Російської Федерації”, - зазначається у заяві.

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При цьому деякі сирійські та російські ЗМІ повідомили про те, що підрозділи ЗС Туреччини нібито зайшли на сирійську територію.

Як повідомлялося, під час наступу армії Асада на північному заході Сирії за дві останні доби під авіаударами загинули щонайменше 27 цивільних осіб.