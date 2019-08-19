Фінляндія дозволила будувати Nord Stream 2

Вищий адміністративний суд Фінляндії дозволив російському проєкт "Північний потік-2" провести дві труби газопроводу територією економічної зони країни.

Про це повідомляє Yle.

"Вищий адміністративний суд залишив чинним рішення Регіонального управління органів державної влади Південної Фінляндії, згідно з яким російський проєкт Nord Stream 2 може провести дві труби газопроводу територією економічної зони Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

По трубах передбачається перекачування газу з Росії до центральної Європи. З них по території Фінляндії буде проведено 374 кілометри.

Повідомляється, що зареєстрована в Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на рішення Регіонального управління органів державної влади в адміністративний суд міста Вааса, який, у свою чергу, відмовився її розглядати. Причина відмови полягає в тому, що суд підрахував територіальну діяльність екологічної організації, яка не поширюється на економічну зону Фінляндії.

Вищий адміністративний суд негайно розглянув апеляцію. Згідно з висновком суду, процедура оцінки впливу будівництва газопроводу на довкілля, що стосується економічної зони Фінляндії, була проведена відповідно до міжнародних угод.

Раніше офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер заявив, що через відсутність дозволів від Данії будівництво газопроводу "Північний потік-2" може затриматися.

Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Як передбачається, потужність другої гілки "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина — понад 1,2 тис. км.

При запуску проєкту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної країни. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому випадку підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп погрожує заблокувати проєкт санкціями.