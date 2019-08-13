Будівництво Nord Stream 2 можуть затримати через Данію

Через відсутність дозволів від Данії побудова газогону "Північний потік-2" можуть затримати.

Про це заявив офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер, повідомляє Польське радіо.

“Усе залежить від того, коли ми отримаємо дозволи від Данії. Якщо одержимо їх незабаром, то проєкт завершимо вчасно. Однак через зволікання із видачею дозволів є ризик затримки проєкту та збільшення коштів”, - сказав він.

За словами Мюллера, роботи при будівництві газопроводу Nord Stream 2 у німецьких територіальних водах відбуваються згідно із графіком.

Проте у зв'язку із відсутністю данських дозволів, у районі острова Борнгольм роботи призупинили.

Раніше ЗМІ зазначали, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через проблеми з дозволами Данії може затриматися на вісім місяців і подорожчати на 660 млн євро.

Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північному потоку".

Як передбачається, потужність другої гілки "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Під час запуску проєкту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп погрожує заблокувати проєкт санкціями.