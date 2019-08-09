Оператор Nord Stream 2 звинувачує Данію у навмисному гальмуванні проєкту - ЗМІ

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через проблеми з дозволами Данії може затриматися на вісім місяців і подорожчати на 660 млн євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист компанії Nord Stream 2.

На даний момент російський Газпром проклав 70% нової газової магістралі, проте з квітня 2017 року так і не отримав дозвіл данської влади на прокладання ділянки зі 147 по 175 кілометр трубопроводу в акваторії Данії, що може затримати запуск «Північного потоку-2».

Дві нитки газопроводу одночасно будуються у водах Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Данія - єдина країна, яка не видала дозвіл на його прокладання.

Оператор проєкту Nord Stream 2 AG подав данській владі заявки на будівництво газопроводу за двома напрямами, при цьому перший запит надійшов у Копенгаген більш як два роки тому. Однак у березні Данське енергетичне агентство запросило оцінку навколишнього середовища за третім варіантом прокладання газової магістралі.

У відповідь оператор проєкту заявив, що нова вимога щодо третього варіанту є "навмисною спробою затримати завершення проєкту".

Nord Stream 2 у квітні надіслав енергетичному агентству лист, в якому повідомив, що наслідком нової вимоги данської влади вже стали затрати в 100 мільйонів євро.

Згідно з цим листом, робота за третім варіантом прокладання газопроводу спричинить затримку запуску проєкту на строк до 8 місяців і додаткові витрати ще в 560 мільйонів євро.

Плановий бюджет проєкту становить 9,5 мільярда євро.

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"Затримка проєкту призведе до значних фінансових втрат Nord Stream 2", - йдеться в листі з проханням до апеляційної палати Данії з енергетики скасувати вимогу влади про третій маршрут.

Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північному потоку".

Як передбачається, потужність другої гілки "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Під час запуску проєкту планувалося завершити його до кінця 2019 року.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп погрожує заблокувати проєкт санкціями.