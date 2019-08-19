У Судані почали судити експрезидента за корупцію

Колишній президент Судану Омар аль-Башир постав перед судом за звинуваченнями в отриманні мільйонів доларів від Саудівської Аравії.

Про це повідомляє BBC.

“Аль-Башир постав перед судом у понеділок за звинуваченнями у корупції, які, на думку його адвокатів, є безпідставними”, - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, експрезидент Судану отримував мільйони доларів США від Саудівської Аравії.

У червні під час обшуків будинку аль-Башира було виявлено багато іноземної валюти, яка була захована в зернових мішках.

Зазначається, що сам Омар аль-Башир відмовився коментувати звинувачення.

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Як повідомлялося, 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Наразі він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не сприйняли нову владу та закликали до подальшого опору.

17 серпня військова адміністрація та лідери цивільної опозиції Судану підписали угоду щодо розподілу влади в державі.