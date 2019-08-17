У Судані військові та цивільні домовилися про розподіл влади
Про це інформує BBC.
"Правляча військова рада Судану та цивільний опозиційний альянс підписали важливу угоду щодо розподілу влади", - йдеться у повідомленні.
Угода відкриває шлях новій керівній раді, що включає цивільних осіб та військових, до виборів та встановлення в країні цивільного правління.
Голови урядів Ефіопії та Єгипту та президент Південного Судану були серед лідерів країн регіону, які відвідали урочисту церемонію підписання угоди у столиці Судану Хартумі.
Відповідно до угоди, суверенна рада, що складається з шести цивільних та п'яти генералів, керуватиме країною до організації виборів.
Як відомо, 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Наразі він перебуває у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не сприйняли нову владу та закликали до подальшого опору.
Фото: ВВС