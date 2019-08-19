У Молдові обрали нового голову Конституційного суду

Новим головою Конституційного суду Молдови був обраний екс-депутат парламенту від Партії соціалістів Володимир Цуркан.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі конституційної інстанції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«За підсумками таємного голосування головою Конституційного суду Молдови більшістю голосів був обраний Володимир Цуркан», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що під час відсутності Цуркана його обов'язки виконуватиме Любов Шова.

Як повідомлялося, кілька днів тому парламент Молдови затвердив новий склад Конституційного суду. До нього увійшли представники парламенту (Володимир Цуркан і Домніка Маноле), уряду (Любов Шова і Ніколає Рошка) і Вищої ради магістратури (Едуард Абабей і Сергій Цуркан).

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Попередній склад Конституційного суду в червні нинішнього року подав у відставку в повному складі після винесення скандальних рішень про невизнання нової парламентської коаліції, про призначення дострокових парламентських виборів і про тимчасове відсторонення від посади президента Ігоря Додона. Ці рішення, які згодом були розкритиковані Венеціанською комісією, сприяли виникненню у країні політичної кризи.

Через деякий час Суд анулював власні рішення.