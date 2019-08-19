Захід та південь Туреччини охопили лісові пожежі

Райони Мілас та Бодрум у провінції Мугла, що на півдні країни, та райони Урла і Карабаглар, що в провінції Ізмір, на заході країни, охопили лісові пожежі.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Горять ліси в районі Мілас та Бодрум провінції Мугла, Урлі та Карабагларі провінції Ізмір. Найбільша пожежа в Карабаглар, де більш як 100 гектарів охоплено вогнем", - зазначає телеканал з посиланням на пожежників.

Загалом у боротьбі з вогнем у провінціях Мугла та Ізмір задіяні 23 вертольоти, 250 пожежних авто, 30 бульдозерів, грейдери. Біля Бодруму евакуюють жителів будинків, розташованих біля лісу.

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У районі Карабаглар евакуйовані жителі окремих населених пунктів Сеферіхісар та Урла (провінція Ізмір – ред.). Місцевих мешканців закликають не використовувати дороги в районах пожежі, оскільки це небезпечно та заважає рухові пожежних машин.