На Канарах більше 2 тисяч осіб евакуювали через лісові пожежі

На курортному острові Гран-Канарія Канарського архіпелагу в Іспанії понад 2 тисячі людей евакуювали через лісові пожежі.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Як запобіжні заходи приблизно 2 тис. людей були евакуйовані з міста Техеда і низки інших районів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежа почалася в суботу ввечері в місті Валлесеко і поширилося досить швидко. Муніципалітети Мойя і Техеда були оголошені районами надзвичайного стану.

За інформацією місцевої влади, площа постраждалих районів становить 1 тис. гектарів.

Нині пожежу гасять вогнеборці на землі і вертольоти з водозливними пристроями. Однак ситуація ускладнюється через сильний вітер.