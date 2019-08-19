Генсек ООН засудив теракт на весіллі в Афганістані

Генсек ООН засудив теракт на весіллі в Афганістані

Заява
Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив напад терориста-смертника на весільну церемонію у столиці Афганістану та побажав швидкого одужання пораненим. 

Про це у заяві для преси повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік. 

"Генеральний секретар рішуче засуджує жахливий терористичний напад на весільну церемонію 17 серпня у Кабулі, внаслідок якого загинули 63 особи та понад 180 були поранені", - повідомив Дюжаррік. 

Він додав, що Гутерреш висловлює найглибші співчуття родинам жертв, а також уряду і народу Афганістану. Генсек побажав пораненим швидкого одужання. 

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Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня у результаті підриву терориста-смертника на весіллі в столиці Афганістану загинули щонайменше 63 особи. Це вже 17-й теракт у Кабулі з початку року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». 

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