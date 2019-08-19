Генсек ООН засудив теракт на весіллі в Афганістані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив напад терориста-смертника на весільну церемонію у столиці Афганістану та побажав швидкого одужання пораненим.

Про це у заяві для преси повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар рішуче засуджує жахливий терористичний напад на весільну церемонію 17 серпня у Кабулі, внаслідок якого загинули 63 особи та понад 180 були поранені", - повідомив Дюжаррік.

Він додав, що Гутерреш висловлює найглибші співчуття родинам жертв, а також уряду і народу Афганістану. Генсек побажав пораненим швидкого одужання.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня у результаті підриву терориста-смертника на весіллі в столиці Афганістану загинули щонайменше 63 особи. Це вже 17-й теракт у Кабулі з початку року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».