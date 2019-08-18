Смертник підірвав велелюдне весілля у столиці Афганістану - ЗМІ

Афганські ЗМІ повідомляють про десятки загиблих унаслідок теракту на весіллі в Кабулі, куди були запрошені більше тисячі гостей.

Про це інформує DW.

«Від вибуху на весіллі в Кабулі постраждали не менше 20 осіб, передала гуманітарна організація Emergency пізно ввечері в суботу, 17 серпня. Афганські ЗМІ повідомляють про десятки загиблих і госпіталізованих, офіційних даних поки немає, але відомо, що на святкуванні було більше тисячі гостей», - ідеться в повідомленні.

У МВС Афганістану підкреслюють: поки неясно, що саме стало причиною вибуху. Однак, за даними журналістів, у святковому натовпі підірвався смертник.

DW вказує, що це вже 17-й теракт у Кабулі з початку року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700.