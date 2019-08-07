У Кабулі біля головного офісу поліції підірвали авто, 18 загиблих

Унаслідок підриву автомобіля з вибухівкою біля головного офісу поліції в одному з районів афганської столиці Кабула загинуло щонайменше 18 осіб, ще понад сотня осіб отримали поранення.

Про це повідомляє TOLO News з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

“Щонайменше 18 людей загинули та понад 100 отримали поранення після того, як автомобіль з вибухівкою підірвався біля головного офісу поліції в районі номер 6 у Кабулі у середу вранці”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок підриву автомобіля з вибухівкою біля головного офісу поліції в одному з районів афганської столиці Кабула 95 осіб отримали поранення. Терористичне угруповання “Талібан” взяло на себе відповідальність за скоєний теракт.

Як відомо, у різних провінціях Афганістану в ході військових операцій проти терористичного руху "Талібан" убиті 92 бойовики.