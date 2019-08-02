США хочуть скоротити кількість військових в Афганістані на 40% — CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість американських військових в Афганістані з 14 тисяч до 8-9 тисяч за кілька місяців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

“США сподіваються, що мирна угода (між урядом Афганістану й “Талібану” - ред.) дасть змогу скоротити кількість американських військових у країні з близько 14 тисяч до 8-9 тисяч упродовж наступних місяців”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили п'ятеро співрозмовників, адміністрація Трампа також планує зменшити кількість дипломатів в американському посольстві в Кабулі на 50% до кінця вересня.

За словами речника Державного департаменту США, такі рішення є частиною великого плану адміністрації глави Білого дому нарешті “завершити війну в Афганістані”.

Зазначається, що війна на території Афганістану між Міжнародними силами сприяння безпеці під проводом НАТО та терористами з “Талібану” триває вже понад 18 років.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп хоче скоротити кількість американських та союзних військ в Афганістані до наступних президентських виборів у листопаді 2020 року.